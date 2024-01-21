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Чемпионат Италии. Серия А

Меньян – о расистских оскорблениях: «Нельзя играть в футбол в таких условиях»

21 Января 2024 • 02:12 Комментировать
Удинезе
2:3
Милан

Голкипер «Милана» Майк Меньян высказался об инциденте, из-за которого рефери пришлось приостановить матч.

Француз пожаловался судье на расистские оскорбления в свой адрес, исходящие со стороны болельщиков «Удинезе». Игрок отправился в подтрибунное помещение, не желая продолжать игру, но товарищи по команде уговорили его вернуться. Встреча была остановлена на пять минут, после чего продолжилась.

«Я услышал это при первом ударе от ворот, но ничего не сказал. Услышав выкрики во второй раз, я сообщил о происходящем четвёртому судье. Я сказал, что мы не можем продолжать играть в футбол в таких условиях. Это происходит не впервые. Люди должны понимать, что это неправильно», – сказал в интервью Sky Sport Меньян после матча, завершившегося победой «Милана» (3:2).

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