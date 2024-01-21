Пиоли прокомментировал расистские выкрики в адрес Меньяна

Рулевой «Милана» Стефано Пиоли ответил на вопрос о скандальном инциденте из матча против «Удинезе».

Голкипер «россонери» Майк Меньян покинул поле, услышав от болельщиков «Удинезе» расистские оскорбления в свой адрес. Встреча была приостановлена на пять минут. Одноклубники уговорили французского вратаря вернуться, после чего игра продолжилась. Матч завершился победой «Милана» со счётом 3:2.

«Очевидно, что Меньян был разочарован. Я горжусь тем, что тренирую такого человека. Майк повёл себя гордо и справедливо. Нам надоело слышать подобные вещи на стадионе. Я считаю, что люди, позволяющие себе такое, должны оставаться у себя дома», – высказался в интервью Sky Sport Пиоли.