Пиоли – о победе «Милана»: «Команда проявила характер»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился мыслями после выигранного матча с «Удинезе» (3:2).

«Россонери» вырвали победу в выездном поединке Серии А на 93-й минуте усилиями Ноа Окафора. До 83-й минуты гости и вовсе уступали в счёте.

«Мы должны были забивать больше одного гола в первом тайме. Затем мы на ровном месте пропустили дважды, что усложнило ситуацию. Сегодняшний матч – очередное доказательство того, что ход игры всегда можно перевернуть, если не сдаваться и продолжать верить в себя и товарищей по команде.

Мы ожидали, что нас ждёт непростая встреча с постоянной физической борьбой, но нашли правильный подход и проявили характер, что позволило вырвать победу в конце», – заявил в интервью Sky Sport Пиоли.