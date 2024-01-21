Пиоли выиграл 100 из 166 матчей Серии А с «Миланом» – второй результат после Анчелотти

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли достиг отметки в 100 побед у руля команды в рамках Серии А.

Сотую победу под руководством специалиста «россонери» добыли в субботу – со счётом 3:2 был обыгран «Удинезе». Примечательно, что «Милан» проигрывал вплоть до 83-й минуты, а победный мяч на 93-й минуте забил Ноа Окафор.

Как отмечает Opta, Пиоли стал пятым тренером, выигравшим во главе «Милана» 100 матчей в Серии А. Прежде это удавалось Карло Анчелотти, Нерео Рокко, Фабио Капелло и Нильсу Лидхольму. При этом, что примечательно, только Анчелотти добрался до сотой победы с «Миланом» при меньшем количестве матчей (165), чем нынешний наставник команды (166).