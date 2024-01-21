Пулишич выбрал лучший матч в составе «Милана»

Американский полузащитник с хорватской родословной Кристиан Пулишич выступает за итальянский «Милан» с прошлого лета, ранее он защищал цвета «Челси». Журналисты спросили Пулишича, какой матч в составе клуба он считает самым лучшим:

- Конечно же, это матч против «Ньюкасла» в Лиге чемпионов, и вырванная на последних минутах игры победа, - цитирует слова Кристиана Пулишича pianetamilan.it.

В настоящий момент «Милан» проводит матч двадцать первого тура итальянского чемпионата Серии А против «Удинезе», следить за событиями игры можно в формате прямой онлайн-трансляции.