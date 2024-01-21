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Зоммер: «Горжусь, представляя Швейцарию»

21 Января 2024 • 00:16 Комментировать

Голкипер миланского «Интера» Янн Зоммер признался, что гордится, представляя сборную Швейцарии. С его именем связаны очень многие успехи швейцарцев в крупных турнирах, в частности, на чемпионате Европы в 2021 году, где они добрались до четвертьфинала после громкой победы над французами.

- Это очень многое значит для меня. Я горжусь, когда слышу швейцарский гимн, когда представляю свою страну. Мне очень нравится наш гимн, - цитирует слова Зоммера Schweizer Illustrierte.

Зоммер перебрался в «Интер» летом прошлого года, до этого он короткое время поиграл за мюнхенскую «Баварию».


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Швейцарии Янн Зоммер
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