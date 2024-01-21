Самарджич – самый молодой за последние годы игрок, достигший отметки в 10 голов в Серии А

Полузащитник «Удинезе» Лазар Самарджич отметился десятым голом в Серии А.

Юбилейным для 21-летнего футболиста стал мяч, забитый в сегодняшнем поединке против «Милана». Серб отличился на 42-й минуте, установив на табло счёт 1:1. По данным Opta, Самарджич стал самым молодым за последние три сезона футболистом, забившим суммарно десять и более голов в Серии А. Для достижения этой отметки хавбеку потребовалось провести 78 матчей.

По некоторым данным, Лазар Самарджич интересен «Ювентусу» и «Наполи». Летом прошедшего года игрок, оценённый порталом Transfermarkt в 20 млн евро, был близок к переходу в миланский «Интер».