​Пулишич назвал свой самый красивый гол за «Милан»

Американский полузащитник с хорватскими корнями Кристиан Пулишич перебрался в «Милан» прошлым летом, но он уже успел забить шесть мячей в чемпионате. Пулишич выбрал самый красивый из них - по его словам, таковым он считает мяч, который был забит второго декабря прошлого года в ворота «Фрозиноне».

- Мой гол в ворота «Фрозиноне» был лучшим, ведь я получил передачу от нашего голкипера, Майка Меньяна, - цитирует слова Пулишича pianetamilan.it.

В настоящий момент «Милан» сражается с «Удинезе» в матче 21-го тура Серии А, следить за событиями игры можно в формате прямой онлайн-трансляции.