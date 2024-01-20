Зоммер: «Об окончании карьеры не думаю, особенно сейчас»

Швейцарский голкипер Янн Зоммер перебрался в миланский «Интер» и всем своим видом дает понять, что он доволен в нынешнем клубе и предвкушает славные времена. В минувшем сезоне миланский клуб сыграл в финале Лиги чемпионов и Зоммер ждет от него и другие успехи.

- Окончание карьеры? Я не думаю об этом. Мне нравится играть, особенно сейчас, в «Интере». Физически и ментально я в полном порядке, - цитирует слова Зоммера Schweizer Illustrierte.

Предыдущим клубом Зоммера была мюнхенская «Бавария», но в ней он провел лишь несколько месяцев.