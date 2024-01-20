«Милан» забил в 15 матче подряд

Сегодня, 20 января, «Милан» встречается на выезде с «Удинезе» в рамках матча 21-го тура чемпионата Италии.

«Милан» вышел вперед на 34-й минуте игры. Автором гола стал Рубен Лофтус-Чик, который своим забитым мячом продлил голевую серию «Милана» до 15 матчей подряд с учетом всех турниров. Стоит сказать, что на 42-й минуте Лазар Самарджич сравнял счет на табло.

Последний раз «Милан» уходил с поля без забитого гола 4 ноября, когда в 11-м туре Серии А проиграл «Удинезе» (0:1).

В эти минуты продолжается матч чемпионата Италии между «Удинезе» и «Миланом». Следить за всеми событиями встречи можно в прямой текстовой трансляции на портале LiveResult.

Матч «Удинезе» - «Милан» остановлен из-за поведения болельщиков