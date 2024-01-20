Эль-Шаарави: «Де Росси произвёл приятное впечатление»

Нападающий «Ромы» Стефан эль-Шаарави поделился мыслями о новом наставнике команды.

В субботу римский коллектив одержал победу в первом матче под руководством Даниэле де Росси – 2:1 во встрече с «Вероной». Бывший полузащитник «волков», напомним, сменил на посту главного тренера уволенного Жозе Моуринью.

«Де Росси произвёл приятное впечатление, но он уже знаком с ролью лидера по временам выступления за «Рому». Теперь он не играет сам, но его страсть и чувство преданности клубу никуда не делись.

Не думаю, что наши проблемы были вызваны недостаточно серьёзным отношением к делу – дело скорее в нехватке качества. Мы старались изо всех сил, но этого было недостаточно. Нам нужно выдать удачную серию, чтобы набраться уверенности», – заявил эль-Шаарави после победы над «Вероной».