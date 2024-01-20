Матч «Удинезе» - «Милан» остановлен из-за поведения болельщиков

Встреча 21-го тура чемпионата Италии между «Удинезе» и «Миланом» была остановлена.

На 34-й минуте матча голкипер «Милана» Майк Меньян пожаловался главному арбитру встречи, что активные болельщики «Удинезе» что-то кричат в его адрес. Фабио Мареска, который обслуживает игру, сразу же остановил поединок и попросил футболистов собраться в своих технических зонах.

Стоит сказать, что Меньян не хотел продолжать матч и, скинув перчатки, отправился в раздевалку, однако игрокам «Милана» удалось догнать вратаря и вернуть его на поле.

Спустя пять минут матч был возобновлен. На данный момент «Милан» переигрывает «Удинезе» со счетом 1:0. Портал LiveResult ведет текстовую трансляцию игры.