​Сака: «Ранний гол помог нам»

Двадцать первый тур английского чемпионата оказался удачным для лондонского «Арсенала», команда Микеля Артеты забила пять безответных голов землякам из «Кристал Пэлас». Итоги матча прокомментировал полузащитник «Арсенала» Букайо Сака, он считает, что его команде очень помог быстрый гол.

- Конечно, это был важный гол. Мы хотели победить и быстрый гол очень помог в этом. Он сразу успокоил команду, что позволило установить контроль над событиями. Дубаи оказался отличным местом для паузы. Мы подзарядились и это то, что нам требовалось, - цитирует слова Букайо Сака BBC Sport.