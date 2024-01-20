Эль-Шаарави: «Моуринью стал жертвой проблем «Ромы»

Нападающий «Ромы» Стефан эль-Шаарави рассказал, что думает о тренерской перестановке в команде.

Недавно с должности рулевого был уволен Жозе Моуринью. Место португальца занял экс-капитан римлян Даниэле де Росси. В дебютном матче под руководством итальянца «Рома» обыграла «Верону» (2:1).

«Мы прошли через трудные времена, и разочарование болельщиков понятно, но крайне важно сохранять единство. Мы всегда были едины и всякий раз, выходя на поле, делали всё возможное для «Ромы».

При Моуринью мы выигрывали Лигу конференций, доходили до финала Лиги Европы. К сожалению, Жозе стал жертвой всех возникших проблем, но мы также должны взять на себя часть вины. Мы способны на большее», – цитирует Football Italia эль-Шаарави.