Де Росси – о состоянии Дибалы: «Он почувствовал боль ещё перед матчем»

Главный тренер «Ромы» Даниэле де Росси рассказал о проблемах Пауло Дибалы.

Аргентинец вышел в стартовом составе в первом матче римлян под руководством нового наставника. «Рома» обыграла «Верону» (2:1), а звёздный форвард был заменён на 57-й минуте.

«Дибала почувствовал боль ещё перед матчем, но ничего серьёзного, с ним всё в порядке. Он сказал, что сможет играть, несмотря на небольшой дискомфорт. Подобная ситуация и у Спинаццолы – его состояние тоже не вызывает у меня серьёзные беспокойства», – заявил в послематчевой беседе с DAZN сменщик Жозе Моуринью.

Свой следующий матч в Серии А «Рома» проведёт 29 января – соперником будет «Салернитана».