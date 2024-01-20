Де Росси прокомментировал победу в дебютном матче у руля «Ромы»

Новый рулевой «Ромы» Даниэле де Росси побеседовал с журналистами после успешного дебюта.

Римляне обыграли «Верону» со счётом 2:1 благодаря голам Ромелу Лукаку и Лоренцо Пеллегрини, забитым на 19-й и 25-й минутах.

«Приятный момент, я очень привязан к этому клубу и этим болельщикам. Я должен наслаждаться этим приключением, но также мне необходимо выложиться на 100%, чтобы проделать успешную работу.

Мне понравился первый тайм. «Верона» – физически крепкая команда. Во втором тайме мы могли сыграть лучше, но сегодня было очень важно победить.

Я хочу, чтобы «Рома» доминировала с мячом, быстрее его перемещала. Нам нужно над этим работать», – приводит журналист Джанлука ди Марцио слова де Росси, сменившего Жозе Моуринью в начале недели.