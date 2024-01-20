​Ходжсон: «Мы проходим через чёрную полосу»

В двадцать первом туре английского чемпионата Премьер-лиги разгромное поражение потерпел «Кристал Пэлас», пропустивший пять безответных мячей от «Арсенала». Наставник команды, опытнейший Рой Ходжсон, расстроен произошедшим. Он считает, что его команда не очень удачно проводит сезон после очень хорошей второй половины прошлого сезона.

- Мы проходим черную полосу, вне всяких сомнений. Мы надеялись, что в этом году будет прорыв, но этого не случилось. Есть свои причины, но они не так просты. Фаны хотят видеть сильный «Кристал Пэлас» - вот что важно, - цитирует слова Ходжсона BBC Sport.