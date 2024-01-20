«Рома» выиграла первый матч под началом де Росси

«Рома» провела первый матч после отставки главного тренера Жозе Моуринью. «Волки» под руководством Даниэле де Росси принимала «Верону». В первом тайме Стефан эль-Шаарави прорвался по левому краю поля, обыграл защитников и откатил под удар Ромелу Лукаку с 15 метров - 1:0. Эта же пара вскоре создала момент для Лоренцо Пеллегрини, и тот с восьми метров удвоил счет. На 66-й минуте гости получили право пробить 11-метровый, а Милан Джурич стрельнул над воротами. Аутсайдеры все же забили сверхдальним ударом, шикарно атаковал Майкл Фоларуншо.
«Рома» делит седьмое место, соперник - третий с конца.Протокол игры
|(1:0) Лукаку Ромелу19'
|(2:0) Пеллегрини Лоренцо25'
|76'Фолоруншо Майкл (2:1)
Патрисиу Руй•Карсдорп Рик•Хуйсен Дин•Льоренте Диего• 57'Спинаццола Леонардо28' (Кристенсен Расмус (28') •Бове Эдоардо•Паредес Леандро• 41'Пеллегрини Лоренцо•Дибала Пауло57' (Залевски Никола (57') •Эль-Шаарави Стефан81' (Белотти Андреа (81') •Лукаку Ромелу
Монтипо Лоренцо•Тчатчуа Джексон•Маньяни Джанджакомо•Давидович Павел• 53'Кабаль Хуан•Фолоруншо Майкл• 57'Сердар Суат•Мбула Хорди46' (Бонаццоли Федерико (46') •Суслов Томаш•Сапонара Риккардо77' (Хуан Мануэль Крус (77') •Джурич Милан II77' (Анри Тома (77')
20 января. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
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