«Рома» выиграла первый матч под началом де Росси

«Рома» провела первый матч после отставки главного тренера Жозе Моуринью. «Волки» под руководством Даниэле де Росси принимала «Верону». В первом тайме Стефан эль-Шаарави прорвался по левому краю поля, обыграл защитников и откатил под удар Ромелу Лукаку с 15 метров - 1:0. Эта же пара вскоре создала момент для Лоренцо Пеллегрини, и тот с восьми метров удвоил счет. На 66-й минуте гости получили право пробить 11-метровый, а Милан Джурич стрельнул над воротами. Аутсайдеры все же забили сверхдальним ударом, шикарно атаковал Майкл Фоларуншо.

«Рома» делит седьмое место, соперник - третий с конца.Протокол игры