Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Спинаццола: «Де Росси был похож на тренера, ещё будучи игроком»

20 Января 2024 • 22:09 Комментировать
Рома
2:1
Верона

Левый защитник «Ромы» Леонардо Спинаццола рассказал, что думает о новом наставника команды Даниэле де Росси.

Итальянский специалист сменил на посту рулевого «волков» Жозе Моуринью, отправленного в отставку в начале недели.

«Мне повезло играть с Даниэле, а позднее я пересёкся с ним на Евро-2020, когда он был в тренерском штабе сборной. Он был похож на тренера ещё тогда, когда играл сам. Де Росси – великий человек, он пережил многое. 

Увольнение Моуринью было неизбежным? Не знаю, решения принимает клуб, мы всегда выкладывались на 100% при Моуринью. Ключевое значение имеют результаты, и я надеюсь, что они улучшатся», – сказал в интервью DAZN Спинаццола.

В дебютном матче под руководством де Росси «Рома» обыграла «Верону» – 2:1.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Даниэле Де Росси Леонардо Спинаццола ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 20 Января
22:51
Де Росси – о состоянии Дибалы: «Он почувствовал боль ещё перед матчем»
22:34
Де Росси прокомментировал победу в дебютном матче у руля «Ромы»
22:17
«Рома» выиграла первый матч под началом де Росси
22:09
Спинаццола: «Де Росси был похож на тренера, ещё будучи игроком»
19:30
«Рома» - «Верона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
04:49
Ди Ливио: «Моуринью навредил «Роме» своими жалобами» 3
02:11
Рома - Верона: где смотреть прямую трансляцию онлайн
19 Января
21:02
Точный прогноз на матч Рома – Верона чемпионата Италии – 20 января 2024
18 Января
16:26
​Моуринью обвинил владельца «Ромы» в невыполненных обещаниях
13:42
«Рома» - «Верона»: прогноз и ставки БК Pinnacle
12:22
Индзаги отреагировал на то, что Лукаку не включил его в топ-3 лучших тренеров года
03:12
Наингголан: «Моуринью не добился успеха в «Роме», де Росси всех удивит»
01:12
Дибала сможет помочь «Роме» в первом матче де Росси
17 Января
23:04
Де Росси: «У всех больших клубов бывают трудные времена»
21:29
Де Росси – о назначении тренером «Ромы»: «Я знал, что это может случиться»
18:39
Как увольняли Моуринью в Риме – раскрыты подробности
05:12
Дзанетти – о Моуринью: «Очень жаль, что всё так вышло»
01:58
Аллегри прокомментировал увольнение Моуринью
01:41
Клуб АПЛ лидирует в борьбе за Дибалу
16 Января
23:15
Александр Мостовой: «Если у де Росси получится, то все болельщики «Ромы» будут в восторге» 2
22:52
Александр Мостовой: «Карьера Моуринью идёт уже вниз, но где-то он сейчас опять окажется» 2
18:57
Балахнин уверен, что Моуринью будет востребован в Европе
18:42
Балахнин: «Моуринью уже сам давал понять, что хочет уйти из «Ромы»
15:48
Де Росси сменил Моуринью на посту тренера «Ромы» 1
15:00
«Реал», «Ньюкасл», сборная Англии, Саудовская Аравия: Чего возжелает авантюрная душа Моуринью 5
14:51
Месси, Холанн или Мбаппе? Лукаку выбрал лучшего игрока года
14:46
​У Моуринью худший показатель в «Роме» за 30 лет
14:27
​Моуринью в «Роме» получил 5 красных карточек – это худший показатель Серии А
12:03
«Рома» нашла замену Моуринью, это бывший игрок клуба
11:37
«Рома» уволила Моуринью 6
15 Января
14:34
«ПСЖ» прервёт аренду Саншеша в «Роме» только при одном условии
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Стало известно, какую зарплату «Спартак» готов предложить Джикии На Моуринью уже появился претендент Винисиус угрожает «Реалу» из-за Мбаппе «Время летит»: Моуринью поделился архивным фото с Гвардиолой Бензема уезжает в АПЛ, Хендерсон уже сбежал, а ЦСКА «подрезал» игрока «Зенита»: главные трансферы недели Роналду занял седьмое место в рейтинге самых ненавистных людей в футболе План Саудовской Аравии проваливается и даже Криштиану Роналду не поможет На Бензема появился новый претендент среди грандов АПЛ Причина пропуска Месси церемонии ФИФА, Моуринью возглавит «Барселону», а Черчесов отказался от денег – в главных слухах недели Время Левандовски подходит к концу: «Барселона» продаст его ближайшим летом
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 Хет-трик Винисиуса и удаление Араухо: «Реал» разорвал «Барселону», завоевав Суперкубок Испании Месси признан лучшим игроком ФИФА в 2023 году Роналду занял седьмое место в рейтинге самых ненавистных людей в футболе Игрок «Барселоны» – о Винисиусе: «Пусть только подойдёт ко мне, я его сломаю» «Барселона» добыла волевую победу над «Унионистасом» Как ФИФА обесценила свою награду лучшему игроку Парад ошибок, овертайм и состоявшаяся месть: «Атлетико» выиграл в дерби Мадрида и выбил «Реал» из Кубка Испании ​Это позорище: За что Месси признали лучшим игроком года «Барселона» готова позвать Моуринью
Спортивные новости
«Спартак» дома уступил «Авангарду» в КХЛ ЦСКА разобрался с «Барысом» в матче КХЛ Рублёв в трёх сетах разобрался с Кордой и вышел в 1/8 финала Australian Open Джокович без проблем вышел в четвёртый круг Australian Open Джоковичу покорился очередной невероятный рекорд Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Рома Рома
Верона Верона
2
1
1.48 4.20 7.20
Видео
Прерван
Удинезе Удинезе
Милан Милан
0
1
4.00 3.70 1.88
Видео
21.01.24 в 14:30
Фрозиноне Фрозиноне
Кальяри Кальяри
2.50 3.45 2.75
Видео
21.01.24 в 17:00
Эмполи Эмполи
Монца Монца
2.75 3.35 2.60
Видео
21.01.24 в 20:00
Салернитана Салернитана
Дженоа Дженоа
3.55 3.25 2.16
Видео
21.01.24 в 22:45
Лечче Лечче
Ювентус Ювентус
4.70 3.30 1.87
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Января
23:12 · Италия. Серия А
​Сака: «Ранний гол помог нам»
23:10 · Италия. Серия А
Эль-Шаарави: «Моуринью стал жертвой проблем «Ромы»
22:51 · Италия. Серия А
Де Росси – о состоянии Дибалы: «Он почувствовал боль ещё перед матчем»
22:34 · Италия. Серия А
Де Росси прокомментировал победу в дебютном матче у руля «Ромы»
22:26 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» готов перехватить трансферную цель «Ювентуса»
22:19 · Италия. Серия А
​Ходжсон: «Мы проходим через чёрную полосу»
22:17 · Италия. Серия А
«Рома» выиграла первый матч под началом де Росси
22:15 · Италия. Серия А
«Удинезе» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
22:09 · Италия. Серия А
Спинаццола: «Де Росси был похож на тренера, ещё будучи игроком»
21:54 · Италия. Серия А
​«Милан» выбрал состав на игру с «Удинезе»
21:50 · Италия. Серия А
Пулишич: «Милан» должен держаться рядом с «Интером» и «Ювентусом»
20:56 · Италия. Серия А
В «Милане» приняли решение по Йовичу слухи
20:35 · Италия. Серия А
Мессиас: «В «Дженоа» я наконец счастлив»
19:30 · Италия. Серия А
Балотелли возвращается в Серию А слухи
19:30 · Италия. Серия А
«Рома» - «Верона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
Все новости
Рекомендуем