Спинаццола: «Де Росси был похож на тренера, ещё будучи игроком»

Левый защитник «Ромы» Леонардо Спинаццола рассказал, что думает о новом наставника команды Даниэле де Росси.

Итальянский специалист сменил на посту рулевого «волков» Жозе Моуринью, отправленного в отставку в начале недели.

«Мне повезло играть с Даниэле, а позднее я пересёкся с ним на Евро-2020, когда он был в тренерском штабе сборной. Он был похож на тренера ещё тогда, когда играл сам. Де Росси – великий человек, он пережил многое.

Увольнение Моуринью было неизбежным? Не знаю, решения принимает клуб, мы всегда выкладывались на 100% при Моуринью. Ключевое значение имеют результаты, и я надеюсь, что они улучшатся», – сказал в интервью DAZN Спинаццола.

В дебютном матче под руководством де Росси «Рома» обыграла «Верону» – 2:1.