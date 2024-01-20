​«Милан» выбрал состав на игру с «Удинезе»

Выиграв в предыдущем туре у «Ромы», теперь, в двадцать первом туре итальянского чемпионата Серии А, «Милану» предстоит сыграть в гостях в Удине. Накануне игры с не самым удобным соперником наставник «Милана» Стефано Пиоли выбрал стартовый состав своей команды. Ниже можно ознакомиться с ним поближе.

«Милан»: Меньян, Калабрия, Кьяер, Габбиа, Тео Эрнандес, Адли, Рейндерс, Пулишич, Лофтус-Чик, Леау, Жиру.

Следить за событиями игры 21-го тура итальянского чемпионата Серии А между «Удинезе» и «Миланом» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.