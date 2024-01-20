Пулишич: «Милан» должен держаться рядом с «Интером» и «Ювентусом»

Вингер «Милана» Кристиан Пулишич поделился мыслями о второй половине текущего сезона.

«Россонери» занимают третью строчку в турнирной таблице после 20 туров, на семь очков отставая от «Ювентуса» и на девять – от «Интера». Сегодня коллектив Стефано Пиоли сыграет на выезде против «Удинезе».

«Матч с «Удинезе» очень важен, в прошлый раз они нас обыграли. Нужно концентрироваться на каждой отдельно взятой игре и продолжать побеждать. Уверен, в гостях против «Удинезе» будет ещё труднее, но мы должны быть готовы.

Нам необходимо держаться рядом с «Интером» и «Ювентусом», чтобы у нас оставались шансы побороться за место на вершине, а также постараться выиграть очные встречи с ними», – заявил в интервью официальному каналу Серии А Пулишич.