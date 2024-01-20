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Чемпионат Италии. Серия А

В «Милане» приняли решение по Йовичу слухи

20 Января 2024 • 20:56 Комментировать
Удинезе
...
Милан
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Через 1 ч. 5 мин.

Нападающий «Милана» Лука Йович может подписать новый контракт с клубом.

Действующий договор серба истекает по окончании сезона, однако руководство «россонери» впечатлено выступлениями игрока и хотело бы продолжить с ним сотрудничество, информирует журналист Маттео Моретто. Весьма вероятно, что уже в скором времени стороны договорятся о пролонгации соглашения на три года.

Лука Йович перебрался в «Милан» из «Фиорентины» прошлым летом на правах свободного агента. В 16 поединках за команду Стефано Пиоли 26-летний футболист отметился пятью забитыми мячами и одной голевой передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
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