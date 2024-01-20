Мессиас: «В «Дженоа» я наконец счастлив»

Не так давно «Дженоа» объявила о выкупе Мессиаса Жуниора, который первую половину сезона провел на правах аренды. Этого времени хватило ему, чтобы убедить руководство клуба в ценности своих услуг. И теперь он уверяет, что счастлив в своем новом клубе.

- Сразу по приходу я сказал Джилардино, что хочу играть за команду, в которой буду получать удовольствие от игры. И тренер это учитывает. И моя работа была оценена. Я счастлив. В «Милане» боишься совершить ошибку, потому что тебя сразу критикуют. Тут все проще. А фанаты «Милана» иногда встречают меня и благодарят. Это похвала для меня, - цитирует слова Мессиаса итальянское новостное агентство ITASportPress.