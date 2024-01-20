Де Лаурентиса могут «потрусить» за приобретение Осимхена в 2020 году

У президента итальянского «Наполи» Аурелио де Лаурентиса назревают проблемы с итальянской юстицией, они связаны с приобретением нигерийского нападающего Виктора Осимхена. Он стал игроком «Наполи» 31 июля 2020 года, а в 2023 году завоевал свой главный трофей в составе клуба - Скудетто.

Но сейчас, как сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress, к де Лаурентису появились вопросы в связи с финансовым балансом и его показаниями. Дело в том, что в сделке участвовали и другие игроки, которых «Наполи» отправил во французский «Лилль» в качестве частичной компенсации, однако их стоимость, как выяснилось, была заведомо завышена.

И теперь адвокатам де Лаурентиса придется хорошенько попотеть.