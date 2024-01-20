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Чемпионат Италии. Серия А

Де Лаурентиса могут «потрусить» за приобретение Осимхена в 2020 году

20 Января 2024 • 19:22 Комментировать (2)

У президента итальянского «Наполи» Аурелио де Лаурентиса назревают проблемы с итальянской юстицией, они связаны с приобретением нигерийского нападающего Виктора Осимхена. Он стал игроком «Наполи» 31 июля 2020 года, а в 2023 году завоевал свой главный трофей в составе клуба - Скудетто.

Но сейчас, как сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress, к де Лаурентису появились вопросы в связи с финансовым балансом и его показаниями. Дело в том, что в сделке участвовали и другие игроки, которых «Наполи» отправил во французский «Лилль» в качестве частичной компенсации, однако их стоимость,  как выяснилось, была заведомо завышена.

И теперь адвокатам де Лаурентиса придется хорошенько попотеть.


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Евро-Футбол.Ру,
Аурелио Де Лаурентис Наполи Виктор Осимхен ещё теги
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Комментарии (2) Все комментарии
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Juventissimo
20 Января 2024 в 19:52
А если серьёзно, то всё это порядком надоело. Вечно ищут стрелочника, хотя у всей итальянской лиги рыльце в пушку.
Juventissimo
20 Января 2024 в 19:50
Согласно "прозрачности" итальянского правосудия, неаполитанцам нужно начинать отдирать с маек нашивки Скудетто и отдавать сами знаете кому, попутно забронировав себе место в Серии Б.
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