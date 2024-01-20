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Чемпионат Италии. Серия А

Ди Ливио: «Моуринью навредил «Роме» своими жалобами»

20 Января 2024 • 04:49 Комментировать
Рома
...
Верона
1 1.47 X 4.30 2 8.00
Через 14 ч. 17 мин.

Бывший итальянский футболист Анджело ди Ливио рассказал, что думает об увольнении Жозе Моуринью из «Ромы».

Римский клуб объявил о расставании с португальским тренером в начале недели. Новым рулевым «волков» был назначен Даниэле де Росси.

«Моуринью постоянно жаловался на то, что у него слишком слабый состав, но они дошли до финала Лиги Европы, а летом подписали Лукаку.

Думаю, жалобы Моуринью могли навредить команде – многим игрокам не по душе публичные заявления о недостаточно конкурентоспособном составе. Это также может раздражать и руководство клуба, как и постоянные красные карточки тренера.

На мой взгляд, Жозе так и не адаптировался в «Роме». У него была неплохая команда», – сказал в интервью TV Play ди Ливио.

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Евро-Футбол.Ру,
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