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Чемпионат Италии. Серия А

Скалони – о нападающем «Ювентуса» Суле: «Он готов играть за сборную Аргентины»

20 Января 2024 • 04:38 Комментировать
Фрозиноне
...
Кальяри
1 2.40 X 3.50 2 3.05
21.01 14:30

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о перспективах нападающего Матиаса Суле.

20-летний игрок проводит впечатляющий сезон в Серии А, выступая за «Фрозиноне» на правах аренды из «Ювентуса». Судя по всему, дебют форварда за главную сборную Аргентины уже не за горами.

«Матиас – это настоящее и будущее нашей национальной команды. Он заслуживает вызова, потому что играет очень хорошо. Я ещё не приглашал его ранее, но он легко мог бы присоединиться к сборной», – приводит La Gazzetta dello Sport слова рулевого действующих чемпионов мира.

В активе Матиаса Суле восемь забитых мячей и один результативный пас в 18 матчах за «Фрозиноне» в нынешнем розыгрыше Серии А.

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Ювентус Сборная Аргентины Лионель Скалони Фрозиноне Матиас Суле ещё теги

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