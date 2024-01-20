Скалони – о нападающем «Ювентуса» Суле: «Он готов играть за сборную Аргентины»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о перспективах нападающего Матиаса Суле.

20-летний игрок проводит впечатляющий сезон в Серии А, выступая за «Фрозиноне» на правах аренды из «Ювентуса». Судя по всему, дебют форварда за главную сборную Аргентины уже не за горами.

«Матиас – это настоящее и будущее нашей национальной команды. Он заслуживает вызова, потому что играет очень хорошо. Я ещё не приглашал его ранее, но он легко мог бы присоединиться к сборной», – приводит La Gazzetta dello Sport слова рулевого действующих чемпионов мира.

В активе Матиаса Суле восемь забитых мячей и один результативный пас в 18 матчах за «Фрозиноне» в нынешнем розыгрыше Серии А.