Сарри: «Можно проиграть «Интеру», но не так»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри прокомментировал неудачу своей команды в поединке с «Интером».

Римляне не смогли навязать борьбу в полуфинальном матче Суперкубка Италии – 0:3. Рулевой «Лацио» признал, что преимущество «нерадзурри» было подавляющим.

«Всё стало ясно за четыре-пять минут. Очевидно, что между командами есть ощутимая разница, но она не настолько велика, как можно подумать по содержанию сегодняшнего матча. Полузащита «Интера» – одна из сильнейших в Европе, это очень качественная команда, и вы можете ей проиграть, но не так, как мы сегодня. Мы должны винить себя за такую игру», – высказался в интервью Mediaset Сарри.