Симоне Индзаги: «Игроки «Интера» творят невероятное»

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги поделился впечатлениями после победы в полуфинале Суперкубка Италии против «Лацио» (3:0).

Счёт в матче уже на 17-й минуте открыл Маркус Тюрам. После перерыв Хакан Чалханоглу и Давиде Фраттези довели преимущество до крупного.

«Ребята выступили потрясающе, нам сразу удалось найти правильный подход. Теперь мы в финале, и нам нужно успеть восстановить силы за два дня. Против «Наполи» будет очень непросто.

Учитывая картину игры, счёт 1:0 к перерыву был разочарованием, но в итоге мы забили ещё дважды, так что я доволен.

Эти игроки творят невероятное с июля, но мы всегда должны стараться стать ещё лучше, выявлять аспекты, где могли бы прибавить», – сказал в интервью Mediaset Индзаги.