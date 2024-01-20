Барелла – о победе «Интера»: «Мы много работали, чтобы выйти на такой уровень»

Полузащитник миланского «Интера» Николо Барелла ответил на вопросы журналистов после победы над «Лацио» (3:0).

«Нерадзурри» взяли верх в полуфинале Суперкубка Италии благодаря голам Маркуса Тюрама, Хакана Чалханоглу и Давиде Фраттези. В финале команде Симоне Индзаги предстоит сыграть с «Наполи».

«Сегодня мы наслаждались своей игрой, показали отличный футбол. Мы хотим быть хорошо отлаженной машиной, и нам пришлось потрудиться, чтобы достичь такого уровня.

«Наполи» – чемпион Италии, команда не утратила своих качеств. Мы должны быть осторожны в финале», – заявил в послематчевом интервью Барелла.