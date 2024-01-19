«Интер» разорвал оборону «Лацио» и сыграет в финале Суперкубка

В первом полуфинале Суперкубка Италии «Наполи» разгромил «Фиорентину». И в пятницу в споре «Интера» с «Лацио» также не было интриги. Лидеры текущего сезона устроили сопернику разгром. В начале игры прострел с левого фланга, Федерико Димарко пяткой продлил полет мяча у вратарской, и Маркус Тюрам в падении открыл счет. Лисандро Мартинес заставил голкипера поработать хорошим ударом метров с 20. После навеса Димарко с левого угла штрафной Николо Барелла запустил мяч в перекладину. В самом начале второго тайма пенальти в пользу «Интера», Хакан Чалханоглу сильно пробил в левый угол, и голкипер не дотянулся - 2:0. Мартинес с линии штрафной пульнул в перекладину у дальней девятки. Еще шанс у Лисандро, удар с 17 метров минимально неточный. В контратаке по левому краю Генрих Мхитарян прострелил на одинокого Давиде Фраттези, который не сплоховал - 3:0.

«Интер» очень уверенно провел полуфинал и в решающем матче сыграет против «Наполи».