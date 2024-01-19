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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» разорвал оборону «Лацио» и сыграет в финале Суперкубка

19 Января 2024 • 23:54 Комментировать
Интер Милан
3:0
Лацио
окончен

В первом полуфинале Суперкубка Италии «Наполи» разгромил «Фиорентину». И в пятницу в споре «Интера» с «Лацио» также не было интриги. Лидеры текущего сезона устроили сопернику разгром. В начале игры прострел с левого фланга, Федерико Димарко пяткой продлил полет мяча у вратарской, и Маркус Тюрам в падении открыл счет. Лисандро Мартинес заставил голкипера поработать хорошим ударом метров с 20. После навеса Димарко с левого угла штрафной Николо Барелла запустил мяч в перекладину. В самом начале второго тайма пенальти в пользу «Интера», Хакан Чалханоглу сильно пробил в левый угол, и голкипер не дотянулся - 2:0. Мартинес с линии штрафной пульнул в перекладину у дальней девятки. Еще шанс у Лисандро, удар с 17 метров минимально неточный. В контратаке по левому краю Генрих Мхитарян прострелил на одинокого Давиде Фраттези, который не сплоховал - 3:0.

«Интер» очень уверенно провел полуфинал и в решающем матче сыграет против «Наполи».

Протокол игры  
Интер Милан3:0Лацио
(1:0) Тюрам Маркус17'  
(2:0) Чалханоглу Хакан50'  
(3:0) Фраттези Давиде87'  
Зоммер ЯннПавар БенжаменАчерби ФранческоБастони Алессандро 66' (Фраттези Давиде ( 66') Дармиан МаттеоБарелла Николо 66' (Де Врей Стефан ( 66') Чалханоглу Хакан  79' 81' (Аслани Кристьян ( 81') Мхитарян ГенрихДимарко ФедерикоТюрам Маркус 74' (Арнаутович Марко ( 74') Мартинес Лаутаро 74' (Санчес Алексис ( 74')
Запасные: Сенси СтефаноАудеро ЭмильАугусто КарлосБиссекк Янн-АурельСтанкович АлександарБушанан ТажонДи Дженнаро РаффаэлеДюмфрис ДензелКлассен ДэвиСтабиле Джакомо
Проведель ИванЛаццари Мануэль 83' (Хюсай Эльсейд ( 83') Хила МариоРоманьоли Алессио  64'Марушич Адам 66' (Пеллегрини Лука ( 66') Гендузи Маттео 51' (Альберто Луис ( 51') Ровелла Николо 51' (Катальди Данило ( 51') Весино Матиас  70'Андерсон ФелипеИммобиле ЧироПедро Родригес 66' (Исаксен Густав ( 66')
Запасные: Мандас ХристосПатрикКамада ДаитиКастельянос ВалентинСепе ЛуиджиКазале НиколоФернандеш СанаДзакканьи МаттиаКаменович Димитрие
19 января. Стадион "Аль-Аввал Парк".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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