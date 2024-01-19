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Чемпионат Италии. Серия А

Клуб Ла Лиги арендует у «Милана» Луку Ромеро

19 Января 2024 • 23:39 Комментировать
Удинезе
...
Милан
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Через 22 ч. 37 мин.

Вингер «Милана» Лука Ромеро попробует силы в чемпионате Испании.

19-летний аргентинец пополнил ряды «россонери» перед началом сезоне, перебравшись из «Лацио», но не смог пробиться в основной состав команды Стефано Пиоли. Как сообщает журналист Маттео Моретто, футболист дал согласие на присоединение к испанской «Альмерии» на правах аренды. Интерес также проявляла «Бока Хуниорс».

Лука Ромеро провёл пять матчей за «Милан», не отметившись результативными действиями.

«Альмерия» замыкает турнирную таблицу Ла Лиги с шестью набранными очками после 20 туров. Команда до сих пор не одержала ни одной победы.

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