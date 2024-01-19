«Ювентус» назначил Джало медосмотр на понедельник

Центральный защитник «Лилля» Тьягу Джало скоро официально станет игроком «Ювентуса».

Португалец заключил с туринским клубом контракт, рассчитанный до 2028 года, о чём стало известно ранее. По информации инсайдера Фабрицио Романо, в воскресенье 23-летний футболист отправится в Италию, а на понедельник запланировано медицинское обследование. «Лилль» заработает на трансфере Джало порядка 3,5 млн евро, также французский клуб сможет рассчитывать на 10% от суммы будущей перепродажи центрбека.

Тьягу Джало провёл 102 матча за «Лилль», отметившись тремя голами и двумя ассистами. В нынешнем сезоне игрок не появлялся на поле из-за травмы.