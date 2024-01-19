Маротта: «Выход в финал Лиги чемпионов придал Индзаги уверенности»

Джузеппе Маротта, занимающий должность генерального директора «Интера», высказался о положении главного тренера Симоне Индзаги.

По ходу прошлого сезона наставник «нерадзурри» нередко подвергался критике за неудачные выступления в Серии А, однако успешное выступление в Лиге чемпионов снял все вопросы о дальнейшем пребывании специалиста в клубе.

«Выход в финал Лиги чемпионов – один из важных факторов, придавших Индзаги уверенности, ощущения безопасности. Это важные составляющие роста. Расти можно даже в моём возрасте, не говоря уже о возрасте Симоне. С опытом вы становитесь мудрее, и мир будет в его руках, когда он достигнет мудрости», – передаёт журналист Даниэле Мари комментарии гендиректора «Интера».