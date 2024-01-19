Павар: «Результаты «Интера» говорят сами за себя»

Центральный защитник миланского «Интера» Бенжамен Павар поделился мыслями о предстоящей встрече с «Лацио».

Коллектив Симоне Индзаги сыграет против римлян в матче полуфинала Суперкубка Италии.

«Лацио» – хорошая команда, сегодня будет нелегко. Нам предстоит показать свою лучшую игру, чтобы пройти дальше.

Очень жаль, что сегодня с нами не будет наших болельщиков, мы бы хотели играть на своём стадионе. Но мы в любом случае намерены выйти в финал.

Мы очень сильны, результаты говорят сами за себя. Но быть фаворитом – это ещё не значит победить. Нужно просто сосредоточиться на игре. Нам необходимо доказать, что мы способны на многое», – заявил в интервью InterTV Павар.