Маротта: «Скудетто – главная цель «Интера», но остальные турниры тоже важны»

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта высказался о задачах команды на текущий сезон.

Сегодня «нерадзурри» сыграют в полуфинале Суперкубка Италии против «Лацио». Поединок стартует в 22:00 по московскому времени.

«Скудетто остаётся самой захватывающей целью для нас, поскольку этот успех позволил бы нам разместить на футболке вторую звезду, что важно для клуба. Но мы участвуем в трёх турнирах, и мы хотим преуспеть в каждом из них. Во всех случаях нужно выкладываться максимально, чтобы добиться своего», – приводит журналист Даниэле Мари слова Маротты, высказавшегося перед началом встречи с «Лацио».