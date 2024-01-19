​Лаутаро Мартинес – в основе «Интера» на полуфинал Суперкубка Италии

В пятницу вечером «Интер» и «Лацио» разыграют второй билет в финал Суперкубка Италии. Рулевой миланской команды Симоне Индзаги включил в стартовый состав таких футболистов:

Зоммер, Павар, Ачерби, Бастони, Дармиан, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко, Тюрам, Лаутаро Мартинес.

Матч между «Интером» и «Лацио» стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

Напомним, что первым финалистом Суперкубка Италии стал «Наполи», разгромивший «Фиорентину» со счётом 3:0.