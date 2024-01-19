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Чемпионат Италии. Серия А

​Первый полуфинал Суперкубка Италии не собрал и половины стадиона

19 Января 2024 • 14:55 Комментировать
Наполи
3:0
Фиорентина

В четверг вечером в первом полуфинале Суперкубка Италии встречались «Наполи» и «Фиорентина». Матч этих команд в Саудовской Аравии не собрал даже половины стадиона. На фотографиях видно, что на арене было множество свободных мест.

Стоит сказать, что перед игрой саудовские журналисты задавали вопросы, почему в Суперкубке участвуют «Лацио» и «Фиорентина», а не «Ювентус» и «Милан». Им пришлось объяснять, как команды попадают в этот турнир. 

Напомним, что «Наполи» разгромил «Фиорентину» со счётом 3:0. В финале команда Вальтера Маццарри сыграет с победителем матча «Интер» - «Лацио».

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