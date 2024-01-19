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Чемпионат Италии. Серия А

​Уткин дал прогноз на матч Суперкубка Италии между «Интером» и «Лацио»

19 Января 2024 • 14:47 Комментировать
Интер Милан
...
Лацио
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Через 6 ч. 31 мин.

В пятницу вечером второй билет в финал Суперкубка Италии разыграют «Интер» и «Лацио». Своим прогнозом на эту встречу поделился известный журналист Василий Уткин.

«Лацио» сейчас играет довольно тоскливо. А «Интер» вообще кубковый боец, сейчас он в прекрасной форме, мало того – вернулся Лаутаро Мартинес. Моя ставка – победа «Интера» в каждом из таймов», - сказал Уткин на видео в своём телеграм-канале.

Матч между «Интером» и «Лацио» стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

Напомним, что первым финалистом Суперкубка Италии стал «Наполи».  

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