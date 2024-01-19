​Пулишич описал одной фразой 2023 год

Американский полузащитник с хорватскими корнями, Кристиан Пулишич, минувшим летом присоединился к «Милану», став одним из ключевых игроков клуба. Он описал то, как для него перешел 2023 год, одной-единственной фразой:

- Для меня 2023 год стал годом перемены. Но это положительные перемены, - цитирует слова Кристиана Пулишича pianetamilan.it.

Сейчас «Милан» занимает третье место в турнирной таблице итальянской Серии А. В следующем, двадцать первом туре чемпионата клубу предстоит сыграть в гостевых условиях с «Удинезе». Это случится уже в воскресенье, двадцатого января.