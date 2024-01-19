​Бывший игрок «Сампдории» поведал о своей наркомании, стоившей ему двух лет дисквалификации

Бывший игрок «Сампдории» Франческо Флаки вспомнил свои злоключения, связанные с уличением в употреблении кокаина. 28 февраля 2007 года допинг-тест игрока неожиданно выявил в его крови следы кокаина, после чего последовала 24-месячная дисквалификация.

- Наркотики - это было ужасно ошибочное развлечение. В тот момент я снимал ими мимолетное разочарование. Когда принимал, думал, что легко брошу и прекращу, но потом из-за них начали множиться проблемы, в том числе и двухлетняя дисквалификация, - цитирует слова Франческо Флаки итальянское новостное агентство ITASportPress.