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​Бывший игрок «Сампдории» поведал о своей наркомании, стоившей ему двух лет дисквалификации

19 Января 2024 • 04:36 Комментировать

Бывший игрок «Сампдории» Франческо Флаки вспомнил свои злоключения, связанные с уличением в употреблении кокаина. 28 февраля 2007 года допинг-тест игрока неожиданно выявил в его крови следы кокаина, после чего последовала 24-месячная дисквалификация.

- Наркотики - это было ужасно ошибочное развлечение. В тот момент я снимал ими мимолетное разочарование. Когда принимал, думал, что легко брошу и прекращу, но потом из-за них начали множиться проблемы, в том числе и двухлетняя дисквалификация, - цитирует слова Франческо Флаки итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Франческо Флаки
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