Дзербин: «Неожиданно, но очень приятно»

Итальянский «Наполи» в пятый раз в своей истории вышел в финал Суперкубка Италии, это случилось после крупной победы над «Фиорентиной». Подопечные Вальтера Маццарри забили сопернику три мяча, и два из них записал на свой счет Алессио Дзербин. После игры герой прокомментировал события матча, принесшего ему первые голы в составе команды.

- Неожиданное, но очень приятное достижение. Я всегда стараюсь быть в распоряжении наставника и команды. Даже если не всегда выхожу на поле. Сегодня забил свои первые мячи за клуб. Это исполнение моей мечты, - цитирует слова Дзербина calcionapoli1926.it.