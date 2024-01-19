​Маццарри: «Мы ограничили «Фиорентину»

Итальянский «Наполи» в пятый раз в своей истории вышел в финал Суперкубка Италии, это случилось после крупной победы над «Фиорентиной» - подопечные Вальтера Маццарри забили сопернику три безответных мяча. Наставник команды прокомментировал прошедший поединок.

- Я просмотрел матч чемпионата, в котором «Наполи» проиграл «Фиорентине» со счетом 1:3 (еще до того, как Маццарри стал тренером клуба - прим.ред.). И я полностью поменял подходы и тактику. Мы ограничили «Фиорентину» в ее движениях, хотя для этого пришлось сесть чуть ниже, - цитирует слова Маццарри calcionapoli1926.it.