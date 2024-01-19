​«Наполи» в пятый раз сыграет в финале Суперкубка Италии, но впервые не против «Ювентуса»

Итальянский «Наполи» оправился от последних неудач, команда, выступающая в статусе чемпиона страны, обыграла в полуфинале Суперкубка Италии «Фиорентину», забив той три безответных мяча.

Теперь «Наполи» в пятый раз в своей истории сыграет в Суперкубке Италии - но, что любопытно, впервые его оппонентом будет не туринский «Ювентус». Предыдущие четыре раза неаполитанцы играли в финале этого турнира именно против «Ювентуса». Выигрывал трофей «Наполи» дважды - сперва в 1991 году, в последний год выступлений Марадоны за клуб, а затем в 2014 году.

Сейчас неаполитанцы сыграют с победителем пары «Интер» и «Лацио».