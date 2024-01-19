​Джованни Симеоне: «Мы показали характер»

Итальянский «Наполи» оправился от последних неудач, команда, выступающая в статусе чемпиона страны, обыграла в полуфинале Суперкубка Италии «Фиорентину», забив той три безответных мяча. Нападающий неаполитанцев Джованни Симеоне прокомментировал итоги игры, он назвал победу «важным сигналом»:

- Приятная победа, мы провели отменный матч. В некоторые моменты пришлось пострадать и пообороняться, но мы хорошо закрывали сопернику пространство. Сегодняшний результат показывает, что у нас есть характер, - цитирует слова аргентинского нападающего calcionapoli1926.it.