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Чемпионат Италии. Серия А

​Джованни Симеоне: «Мы показали характер»

19 Января 2024 • 00:44 Комментировать
Наполи
3:0
Фиорентина
окончен

Итальянский «Наполи» оправился от последних неудач, команда, выступающая в статусе чемпиона страны, обыграла в полуфинале Суперкубка Италии «Фиорентину», забив той три безответных мяча. Нападающий неаполитанцев Джованни Симеоне прокомментировал итоги игры, он назвал победу «важным сигналом»:

- Приятная победа, мы провели отменный матч. В некоторые моменты пришлось пострадать и пообороняться, но мы хорошо закрывали сопернику пространство. Сегодняшний результат показывает, что у нас есть характер, - цитирует слова аргентинского нападающего calcionapoli1926.it.


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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Джованни Симеоне

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