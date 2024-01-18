«Наполи» устроил разгром «Фиорентине» в Суперкубке

Завершился первый полуфинальный матч Суперкубка Италии, в котором встретились «Наполи» и «Фиорентина». «Фиалки» больше контролировали мяч, но не так точно били по воротам. В середине первого тайма Жуан Жезус рванул вперед по левому краю поля и сыграл в центр, Джованни Симеоне проник в штрафную и метров с восьми отправил мяч в сетку - 1:0. Лукас Бельтран мог отыграться, но после подачи слева головой направил мяч в штангу, а Джакомо Бонавентура добавил мяч в сетку уже из офсайда. Жонатан Иконе в концовке первого тайма получил по ногам в штрафной - пенальти. Он сам же и бил с точки, мяч полетел по центру и выше ворот. Ближе к концу игру Джованни ди Лоренцо сделал скидку Алессио Дзербина, который тут же удвоил счет. Он же быстро оформил дубль после того, как убежал в отрыв и с линии штрафной поразил цель - 3:0.

В пятницу во втором полуфинале встретятся «Интер» и «Лацио».