Хвича и Симеоне – в основе «Наполи» на матч Суперкубка Италии

В четверг вечером в первом полуфинале Суперкубка Италии в Саудовской Аравии встретятся «Наполи» и «Фиорентина». Главный тренер «адзурри» Вальтер Маццарри представил состав на матч, он выглядит так:

Голлини, ди Лоренцо, Ррахмани, Жуан Жесус, Маццокки, Лоботка, Каюсте, Руй, Политано, Кварацхелия, Симеоне.

Напомним, что неаполитанцы из-за Кубка Африки лишились одного из своих самых грозных исполнителей в атаке – Виктора Осимхена. Он защищает честь и цвета сборной Нигерии.

Следить за ходом полуфинала Суперкубка Италии можно в текстовой трансляции, которую любезно организовал наш портал. До начала менее часа!