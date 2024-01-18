​В «Интере» разозлились на тренера «Ювентуса» - что сказал Аллегри

Судя по всему, за чемпионский титул в Серии А в этом сезоне будут бороться две команды – «Интер» и «Ювентус». Прямо сейчас, после двадцати туров, миланская команда лидирует (51 очко), а туринцы идут вторыми (49 очков).

После недавней победы над «Сассуоло» (3:0) рулевой «Ювентуса» Массимилиано Аллегри провёл весьма необычную аналогию, говоря о чемпионской гонке.

«Это как игра в полицейских и грабителей: грабители убегают, а полицейские их преследуют», - сказал Аллегри.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в «Интере» разозлились на Аллегри из-за этих слов. В клубе считают, что тренер сознательно использовал слово «грабители», желая уколоть «нерадзурри». Однако в «Ювентусе» утверждают, что это была просто шутка.