«Наполи» подпишет вингера «Вероны»

Вингер «Вероны» Сирол Нгонге в ближайшее время станет новым игроком «Наполи». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, 23-летний бельгиец уже прошел медицинское обследование для трансфера в неаполитанский клуб.

Романо утверждает, что контракт Нгонге с «Наполи» будет подписан уже в пятницу, 19 января. Сумма сделки составит 18 миллионов евро плюс 2 миллиона евро в качестве бонусов, отмечает источник.

В текущем сезоне Нгонге принял участие в 21 матче с учетом всех турниров, в которых забил шесть мячей и стал автором двух результативных передач.

После 20 туров «Наполи» занимает шестое место в Серии А, набрав 31 очко.