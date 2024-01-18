​Моуринью может возглавить топ-клуб Серии А

На днях Жозе Моуринью оказался безработным – португальца уволили с поста главного тренера «Ромы». Жорже Мендеш, агент титулованного тренера, сразу же приступил к работе по поиску новой команды для Моуринью. Как стало известно Sport Mediaset, Мендеш связался с президентом «Наполи» Аурелио де Лаурентисом. Функционер как раз изучает разных кандидатов на тренерский мостик на следующий сезон. По данным источника, де Лаурентис принял к сведению доступность Моуринью.

В то же время отмечается, что камнем преткновения может стать высокая заработная плата Моуринью. В «Роме» Особенный получал 7 миллионов евро в год. Такие деньги президент «Наполи» готов предложить только Антонио Конте.

Напомним, что осенью «Наполи» возглавил Вальтер Маццарри, подписавший контракт на срок до конца сезона.

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