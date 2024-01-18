​Пулишича признали игроком года в США

Атакующий полузащитник Кристиан Пулишич был признан лучшим игроком 2023 года в США. Об этом сообщает пресс-служба американской национальной команды.

На клубном уровне в 2023 году Пулишич поиграл за «Челси» и «Милан». Если брать нынешний сезон, то в 26 официальных матчах за «россонери» Кристиан записал на свой счёт семь голов и шесть результативных передач на партнёров. Прямо сейчас «Милан» располагается на третьей позиции в турнирной таблице Серии А.

Ближайший матч чемпионата Италии «Милан» проведёт в субботу, 20 января, - против «Удинезе» на поле соперника.